IL ROMA: Il Napoli ha chiamato l’agente di Zielinski. Garcia chiede la conferma del polacco

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, convoca l’agente di Piotr Zielinski per discutere del futuro del centrocampista. Rudi Garcia, l’allenatore, è molto interessato a mantenere il giocatore nella squadra.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il futuro di Piotr Zielinski al Napoli è un tema caldo in questa fase del calciomercato. Il patron dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, ha convocato l’agente del calciatore per discutere della situazione, come confermato da Giovanni Scotto, esperto di mercato del Roma.

Secondo le indiscrezioni rilasciate da Scotto sui suoi canali social, “Zielinski ha rifiutato (per ora) l’Arabia e non ha ricevuto alcuna offerta dalla Lazio. Solo contatti telefonici con Sarri, al quale non ha chiuso la porta. Garcia chiede la sua conferma e De Laurentiis aspetta una risposta su una proposta di rinnovo di due anni al ribasso.”

Scotto ha anche rivelato che la Lazio non ha inviato alcuna offerta al Napoli per Zielinski, che è desideroso di rimanere al club ma con un accordo a lui favorevole.

Inoltre, c’è un’indiscrezione che potrebbe cambiare le carte in tavola: l’agente del giocatore, Bartolomej Bolek, è stato convocato a Dimaro da De Laurentiis per discutere della situazione.

Garcia, dal canto suo, ha apprezzato le qualità di Alessandro Zanoli, ma ritiene che un prestito possa essere più vantaggioso per il giocatore, per permettergli di fare ulteriore esperienza in Serie A. Genoa è pronto ad accoglierlo con la formula del prestito secco.

Infine, ci sono novità anche sul fronte dei nuovi arrivi: è previsto l’ingresso a Napoli di Davide Faraoni del Verona a titolo definitivo.

In questo scenario movimentato, l’incontro tra De Laurentiis e l’agente di Zielinski potrebbe essere cruciale per definire il futuro del calciatore al Napoli. Con Garcia che è favorevole a mantenere il centrocampista, l’intera situazione è in evoluzione e merita di essere monitorata attentamente.