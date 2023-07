Il Napoli in Abruzzo: annunciati quattro match internazionali a Castel di Sangro

Il Napoli è pronto per la seconda parte del ritiro estivo con quattro amichevoli internazionali a Castel di Sangro, visibili in pay per view.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli sbarca a Castel di Sangro: annunciati quattro amichevoli internazionali. Dopo un soddisfacente ritiro a Dimaro, in Val di Sole, il Napoli è pronto per affrontare la seconda parte della preparazione estiva. Questa volta, l’Abruzzo sarà il palcoscenico delle prossime sfide dei Campioni d’Italia. Il club partenopeo ha annunciato attraverso il suo sito ufficiale quattro amichevoli internazionali che si svolgeranno allo Stadio Patini di Castel di Sangro.

Il programma delle amichevoli

La serie di incontri di livello internazionale vedrà il Napoli confrontarsi con diverse squadre europee. Ecco il programma completo:

Sabato 29 Luglio: Napoli vs Hatayspor

Mercoledì 2 Agosto: Napoli vs Girona Futbol Club

Domenica 6 Agosto: Napoli vs FC Augsburg

Venerdì 11 Agosto: Napoli vs Apollon Limassol

Ogni match avrà inizio alle 18:30.

Biglietti in vendita

La vendita dei biglietti per ogni singolo evento inizierà Martedì 25 luglio 2023 alle ore 10:00. I biglietti potranno essere acquistati online sul sito di Ticketone e le tariffe ridotte saranno disponibili per gli Under 14.

I prezzi dei biglietti variano in base al settore dello stadio:

Tribuna: Intero € 40,00, Under 14 € 25,00

Distinti: Intero € 25,00, Under 14 € 14,00

Curve: Intero € 14,00 (non sono previste tariffe ridotte)

Dopo l’acquisto, i tifosi riceveranno il titolo in formato digitale via email, che dovranno esibire all’ingresso dello stadio.

Guarda le partite in Pay per view

Tutti gli incontri saranno trasmessi sulla piattaforma satellitare di SKY in modalità Pay per View. Ogni partita avrà un costo di € 9,99, permettendo ai tifosi di seguire i Campioni d’Italia da casa.

Il Napoli ricorda a tutti i tifosi di rispettare il Codice di Condotta del club durante gli incontri. Gli appassionati del calcio sono in attesa di vedere i propri beniamini in azione durante queste emozionanti amichevoli internazionali.