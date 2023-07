La sfida per il premio ‘Giocatore dell’anno’ si infiamma: un azzurro tra i favoriti

Un altro possibile tassello per l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, in lizza per il premio di miglio ‘Giocatore dell’anno’.

Victor Osimhen, bomber nigeriano del Napoli, si appresta a vivere un altro momento di possibile gloria nella sua carriera calcistica. Dopo una stagione ricca di successi, tra cui lo scudetto e il titolo di capocannoniere, Osimhen è stato incluso tra i candidati per il prestigioso premio di “Giocatore dell’anno”, assegnato annualmente dalla community calcistica 433. Quest’anno, Osimhen si trova a competere con altri sette calciatori di altissimo livello per conquistare il titolo.

Tra i nominati troviamo stelle internazionali del calibro di Harry Kane del Tottenham, Enzo Fernandez del Chelsea, Bruno Fernandes del Manchester United, Martin Odegaard e Bukayo Saka dell’Arsenal, Ilkay Gundogan del Barcellona e Julian Alvarez del Manchester City. La concorrenza è estremamente agguerrita, ma la notorietà e le prestazioni eccellenti di Osimhen gli hanno permesso di guadagnarsi meritatamente un posto in questa prestigiosa lista.

Nel corso dell’ultima stagione, il nome di Osimhen è diventato sinonimo di successo e determinazione. Oltre ai traguardi personali raggiunti, come la conquista della classifica marcatori e il premio per il miglior attaccante della stagione, il talento del nigeriano ha catturato l’attenzione di diversi club europei, dando vita a numerose voci di mercato riguardanti un possibile trasferimento.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta lavorando instancabilmente per garantire la permanenza di Osimhen, e pare che il club sia disposto a offrirgli un contratto che lo renderebbe il calciatore più pagato nella storia della squadra partenopea.

La competizione è aperta e i tifosi del Napoli e non solo, avranno l’opportunità di sostenere il loro idolo con il loro voto online.

Per votare il vostro giocatore preferito, compreso Victor Osimhen, visitate il sito web della community calcistica 433 e seguite le istruzioni per esprimere il vostro voto. Non perdete l’occasione di supportare il vostro campione e di essere parte di questa emozionante celebrazione del calcio internazionale!