Osimhen si scatena a Dimaro: esulta e vince, l’atmosfera è alle stelle a Napoli!

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, si diverte e domina nel ritiro di Dimaro. Tra le vittorie in allenamento e il divertimento, l’atmosfera è alle stelle.

C’è grande allegria e positività nel ritiro del Napoli a Dimaro, e una grande parte di questa energia è fornita da Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano si è scatenato durante l’allenamento, dominando le partite e divertendosi in campo.

Osimhen, un vero protagonista

Victor Osimhen è stato senza dubbio uno dei protagonisti del pomeriggio a Dimaro. Ha dominato le due partite giocate nel triangolare di allenamento, portando la sua squadra alla vittoria. La sua esultanza a fine partita è stata contagiosa, come se avesse appena vinto la Champions League.

Ma la sua allegria non si è limitata solo al campo da gioco. Osimhen ha poi festeggiato in modo scherzoso con Mario Rui e Ostigard, prendendosi una “vendetta” personale per gli sfottò subiti in mattinata dal terzino portoghese.

Rinnovi di contratto in casa Napoli

Oltre alle risate e alla felicità in campo, nel ritiro di Dimaro c’è anche spazio per i discorsi seri. In particolare, le discussioni sul rinnovo del contratto di Osimhen stanno procedendo, e lo stesso vale per Giovanni Di Lorenzo.

L’agente di Di Lorenzo, infatti, ha avuto un incontro con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per discutere del prolungamento del contratto del difensore fino al 2028.

Un ritiro estivo pieno di positività

Il ritiro estivo del Napoli a Dimaro è in pieno svolgimento, e l’atmosfera è piena di positività. Con giocatori come Osimhen che mostrano grande forma e spirito, e discussioni serie sul futuro del club, c’è molto da guardare con ottimismo per i tifosi del Napoli.