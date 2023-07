Presentazione SSC Napoli: una Dimaro ‘infuocata’ per gli azzurri campioni d’Italia

La presentazione ufficiale della squadra del Napoli, di allenatore e staff nella Ebay Arena di Dimaro Folgarida.

Questa sera, emozione e attesa si fondono a Dimaro-Folgarida, dove i campioni d’Italia del Napoli sono protagonisti di una serata indimenticabile, presenti tutti assieme sul palco della nuovissima area eventi, in un’occasione storica per la squadra partenopea.

Dopo la travolgente amichevole vinta 6-1 contro l’Anaune ed un debutto più che positivo per Rudi Garcia alla guida della squadra azzurra, adesso è il momento della presentazione ufficiale. Sono numerosi i tifosi arrivati a Dimaro per partecipare alla serata di gala con la presentazione della squadra del Napoli guidata e diretta dal coinvolgimento speciale del noto Dj Daniele ‘Decibel’ Bellini, il tutto in un’atmosfera di festa e partecipazione per il primo incontro tra la squadra e i tifosi dopo la festa Scudetto del 4 giugno scorso.

A ‘riscaldare’ la scena lo stesso Decibel che ha fatto scatenare tutti con i cori sui campioni d’Italia e poi con l’inno di Nino D’Angelo e poi lo splendido inno della Champions League per una ‘Dimaro da Champions’.

La presentazione dell’intera squadra non può che partire da Rudi Garcia che ai microfoni ha detto: “Mi ha stupito da quando sono arrivato questa felicità dei tifosi. Bellissimo! Grazie del vostro cuore e del sostegno alla squadra”.

Poi gli azzurri, a partire dai portieri. Si passa alla difesa: ovazione e coro per Mario Rui, che ringrazia più volte il pubblico e delirio per gli attaccanti, Kvaratskhelia e soprattutto Osimhen su tutti.