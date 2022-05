Cosmi: “Napoli con limiti evidenti. Inter molto più forte. Con Sarri…”

Serse Cosmi parla del Napoli e dello scudetto sfumato: “L’Inter è più forte degli azzurri, ma poteva vincere lo scudetto“. L’allenatore a Canale 21 tira anche un stoccata a Mertens: “Dice che non c’erano squadre più forte del Napoli in questa stagione, ma lui non fa l’allenatore è un calciatore e queste cose le dice solo lui. Il Napoli di Sarri, quella era una squadra che poteva vincere il campionato italiano“.

Cosmi poi aggiunge: “Lasciatemi dire che l’Inter è una squadra molto più forte del Napoli. La squadra di Spalletti poteva vincere, ma ha dei limiti evidenti, mostrati in quei match in cui ha perso punti per strada. Se vuole puntare al titolo il Napoli deve migliorare la rosa, anche in termini di fisicità, perché ha molta differenza con altre squadre da questo punto di vista. Se batti un calcio d’angolo contro il Napoli, sai che trovi giocatori di un metro e settanta a difendere: Insigne, Politano, Mario Rui…“.