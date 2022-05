Koulibaly a Insigne: “Lorè è stato un lungo viaggio…” – Foto

Kalidou Koulibaly saluta Lorenzo Insigne che ha giocato la sua ultima partita col Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. Il difensore senegalese è stato per anni compagno di squadra di Insigne ed ora raccoglierà anche l’eredità della fascia di capitano. Tra i due c’è stato sicuramente un grande rapporto, anche perché sono due leader dello spogliatoio. A fine stagione Insigne andrà al Toronto, Koulibaly invece ha ancora un anno di contratto e se non arriva una grande offerta resterà in azzurro.

Dopo averlo salutato sul terreno di gioco, Koulibaly ha voluto salutare Insigne con un messaggio sui social in cui ha scritto: “È stato un lungo e splendido viaggio, buona fortuna Loré…Ndam Rek”.