CorSport – Rodriguez al Napoli, pista riaperta. Due nomi dalla Grecia

Ricardo Rodriguez al Napoli non è ancora finita. Giuntoli lavora anche per un esterno mancino ed il nome del milanista è ritornato in auge.

Mario Rui non può giocarle tutte a certi livelli, lo sanno Gattuso e la SSC Napoli. Così il Napoli lavoro per un altro esterno mancino da inserire in rosa. La pista che avvicina il Napoli a Ricardo Rodriguez del Milan si è improvvisamente riaperta, dopo giorni in cui non ci sono stati aggiornamenti. Il mercato sta per finire ed il calciatore svizzero di origini cilene non vuole passare tutta la stagione a fare panchina al Milan, così i suoi agenti hanno dato qualche segnale di risveglio. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport il feeling tra Gattuso e Rodriguez è ottimo ed all’esterno mancino piace moltissimo Napoli e non la rifiuterebbe come destinazione. Intanto dalla Grecia ci sono due nomi per la fascia sinistra del Napoli: Kostas Tsimikas dell’Olympiacos e Dimitris Giannoulis del Paok.

Napoli: la situazione di Ghoulam

Ricardo Rodriguez al Napoli diventa un’esigenza anche per le condizioni di Faouzi Ghoulam. Il calciatore algerino difficilmente riuscirà ad essere una pedina importante da qui a fine stagione. Gli infortuni continuano a tormentarlo. Nelle ultime settimane ha lavorato anche in parte con il gruppo ed è dato in ripresa, ma quanto può dare un calciatore che da mesi non vede il campo? Ghoulam deve ritrovare il ritmo partita e la fiducia in se stesso prima di poter tornare ad essere uno dei migliori terzini del campionato italiano. Non è detto che il Napoli possa permettersi di aspettare così tanto, anche perché è necessario dare un po’ di fiato a Mario Rui. Sicuramente con il rientro di Koulibaly e Maksimovic sulla fascia mancina di difesa potrebbe giocare Hysaj, ma l’albanese non è un terzino sinistro di ruolo e farebbe fatica in fase offensiva.