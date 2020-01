Le regole di Gattuso a Castel Volturno: ritardi puniti e niente smartphone

Gattuso impone le regole a Castel Volturno, nel centro sportivo del Napoli bisogna avere una certa disciplina che non è mania di controllo.

“Il problema del Napoli è nella testa” lo ha sottolineato più volte al suo arrivo Gennaro Gattuso. Per riuscire a mettere ordine in chi non riesce a trovare equilibrio è necessaria anche una buona dose di disciplina. Le regole di Gattuso a Castel Volturno servono proprio a questo, nessuna mania di controllo asfissiante, ma solo semplici e pratici soluzioni per compattare il gruppo. Secondo quanto fa sapere Repubblica con “Con Gattuso si svolge tutto sotto il suo controllo. Ne deriva anche una disciplina sancita da regole e multe. Non eccessiva come ai tempi di Mazzarri che si alzava a tavola per rimproverare chi parlava a voce alta”. In questo modo il tecnico del Napoli sta cercando di riportare la calma in uno spogliatoio dove si erano aperte diverse crepe.

Le regole di Gattuso a Castel Volturno: niente smarphone

“A tavola non si utilizzano i cellulari e sono puniti i ritardi, nessuno può alzarsi prima dell’allenatore” queste sono alcune delle norme imposte dal nuovo tecnico del Napoli, quando si trova all’interno del centro sportivo in provincia di Caserta. Secondo quanto riferisce Repubblica, invece Ancelotti “preferiva cenare al ‘tavolo imperiale’, 4 lati con 5 posti. Sedeva alla destra del presidente. Ammessi Giuntoli, tutti i dirigenti, qualche sponsor di passaggio, tra gli ospiti più graditi l’industriale napoletano di Padova Enzo Castellano”. Le regole restano una delle soluzioni per riportare la calma, ma certo l’iniezione di fiducia migliore è sicuramente quella legata ai risultati. Le vittorie contro due grandi squadre in lotta per lo scudetto come Lazio e Juventus, danno senza dubbio grande morale ad Insigne e tutto il gruppo. Una squadra che è ritornata ad avere unità di intenti e voglia di lottare.