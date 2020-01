Ultime notizie di calciomercato, Napoli attivissimo: occasione Petagna anche per giugno, c’è l’idea Pinamonti. Accordo col Verona per Kumbulla.

Il calciomercato del Napoli non è ancora terminato, ma potrebbe riservare numerose sorprese ai tifosi azzurri nelle ultime battute. Secondo quanto riferisce Il Mattino la SSC Napoli sta pensando anche ad Andrea Pinamonti, attaccante classe ’99 di proprietà dell’Inter ma ora al Genoa. Un prospetto per il futuro, ma un attaccante che ha già fatto vedere di che pasta è fatto agli Europei Under 20, mettendo a segno 4 gol in 6 gare. L’avventura al Genoa non è stata fortunatissima e potrebbe cambiare aria. Pinamonti sarebbe il nome per sostituire Andrea Petagna, per il pivot della Spal la società partenopea ha messo sul piatto 21 milioni di euro. Da Ferrara rispondono picche perché non vogliono perdere un calciatore importante per la lotta salvezza. Intanto il Napoli ha trovato l’accordo col Verona per Marash Kumbulla.

Kumbulla al Napoli c’è l’accordo: cifra e formula

Venti milioni di euro più bonus questa la cifra per portare Kumbulla al Napoli. Cristiano Giuntoli ha chiuso l’accordo col Verona, lasciando il difensore ai veneti fino a fine stagione. Per formalizzare il definitivo passaggio ora il direttore sportivo del Napoli dovrà trovare l’accordo col giocatore. A stretto giro è previsto un incontro con gli agenti del calciatore, che potrebbe ripercorrere le orme di Amir Rrahamani. La stessa formula potrebbe essere utilizzata anche per comprare Petagna, lasciandolo alla Spal fino a fine stagione. In questo caso il Napoli ha offerto 18 milioni di euro più bonus, la Spal ci sta pensando. Sarebbe il modo giusto per mettere d’accordo entrambe le società, anche se poi il Napoli dovrà capire se vorrà fare un’altra operazione in attacco. Gli azzurri hanno sempre Llorente in uscita, ma se non trovassero l’alternativa lo spagnolo resterebbe al Napoli.