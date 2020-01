Raffaele Auriemma ha parlato dell’arrivo di Politano a Napoli. Il giornalista ha commentato la gestione Gattuso con quella di Ancelotti.

Raffele auriemma ai microfoni di radio Marte ha annunciato l’arrivo di Matteo Politano in città. Il giornalista ha successione analizzato la gestione della squadra azzurra elogiando l’ottimo lavoro di Gennaro Gattuso.

“Matteo Politano sta arrivando al Napoli, dove già lo attendono anche alcuni amici, dopo aver depositato il contratto, arriverà l’ufficialità di De Laurentiis.

Campionato? La Juventus è la peggiore degli ultimi cinque anni, lo dicono i numeri. Se Gennaro Gattuso fosse qui da inizio stagione, molto probabilmente, il Napoli avrebbe fatto meglio dell’Inter in questa prima parte di stagione.

Non lo vinci lo scudetto se non vinci contro le squadre di media classifica. L’Inter nelle ultime fare ha fatto cinque pareggi, nelle ultime sette partite“.

Auriemma ha poi aggiunto: “Se la Juve è ancora in testa avendo perso due partite, pareggiandone tre, vuol dire che chi è dietro non sta rendendo al massimo. Se il Napoli avesse cominciato la stagione con Gattuso, con due centrocampisti come Demme e Lobotka, secondo me sarebbe lì a lottare per il primo posto.

Ancelotti non sarà mai più quello delle vittorie in Champions, non lo prenderà mai nessun altro club importante dopo quello che è successo. Non a caso, quando De Laurentiis ha puntato su di lui, non c’era nessuna squadra importante sull’attuale tecnico dell’Everton“.