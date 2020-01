La sfida tra Napoli e Juventus ha portato anche all’evidenza un Cristiano Ronaldo annullato da Hysaj, con il campione portoghese frustrato a fine partita.

Ronaldo con il suo nuovo look col codino che sbraita contro l’arbitro Mariani per avergli fischiato un fallo contro sul finale di Napoli-Juventus, la dice forse lunga sulla frustrazione di Cristiano Ronaldo. Nonostante il gol realizzato, un vero lampo del portoghese, il campione della Juventus è apparso spento e mai determinante. Lo ha sottolineato anche Maurizio Sarri che al termine del match ha fatto sapere: “Il Napoli ha vinto facendo poco o nulla, noi siamo stati troppo molli in tutti i reparti“. Tra le critiche, dunque, ci finisce anche un Cristiano Ronaldo annullato da Elseid Hysay. Il difensore albanese ha ritrovato il posto a causa dell’emergenza in difesa e dopo l’oblio con Ancelotti ed il passaggio al 4-3-3, si è trovato di nuovo titolare sulla fascia destra.

Sfida Ronaldo-Hysaj

Dodici presenze in tutto in questo campionato, ad agosto era dato per sicuro partente, ora Hysaj è un punto fermo del Napoli di Gattuso. Con l’emergenza difesa il tecnico calabrese ha trovato un super Di Lorenzo, capace di agire anche da difensore centrale, ma ha rispolverato anche Hysaj. Il difensore albanese proprio con Sarri era diventato uno dei migliori nel suo ruolo in Italia, poi è finito quasi nel dimenticatoio con Ancelotti. Nella sfida tra Napoli e Juventus, proprio Hysaj ha annullato Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha mostrato tutta la sua frustrazione in campo, lamentandosi con l’arbitro e non solo. Frutto di una partita in cui non è riuscito ad esprimersi ai suoi livelli. Un solo guizzo, nato soprattutto per demerito della difesa azzurra, poi più nulla. A memoria si contano quasi zero dribbling e pochi tocchi decisivi, insomma anche Sarri si attendeva di più da Cr7 frenato dalla tattica di Gattuso, ma anche dalle capacità di Hysaj.