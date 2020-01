Foto – Euforia Napoli, festa nello spogliatoio. Starace scatenato, c’è Koulibaly

Il Napoli festeggia negli spogliatoi per la vittoria sulla Juventus per 2-1 con gol di Zielinski, Insigne e Cristiano Ronaldo.

La foto del Napoli che festeggia negli spogliatoi dopo al vittoria con la Juventus, è il modo per i giocatori azzurri di scacciare la crisi. La foto è stata postata dal profilo ufficiale instagram del Napoli ma è stata ripresa da tanti calciatori azzurri. Milik sul suo profilo ha scritto: “Questa è la vittoria di tutti… di una grande Città e di un grande gruppo. Noi siamo il Napoli. La notte è azzurra stasera“. Mentre Insigne ha postato un’altra foto con la scritta: “Una notte fantastica“. Alla foto di gruppo ha partecipato anche Kalidou Koulibaly che attualmente è infortunato, ma ha seguito la squadra dalle tribune del San Paolo. Particolarmente scatenato anche il magazziniere storico del Napoli, Tommaso Starace. Tanta la felicità per gli azzurri che hanno festeggiato anche sul campo con i tifosi.

Napoli fuori dalla crisi?

La foto del Napoli che festeggia vuole in qualche modo esorcizzare un periodo nero. I problemi con la società, gli infortuni, le beghe legali, il cambio di allenatore. Sono solo alcune delle questioni che hanno devastato il morale della squadra partenopea. La vittoria in Coppa Italia con la Lazio ed in campionato con la Juventus, hanno il potere di dare una grande iniezione di fiducia agli uomini di Gattuso. Lo stesso tecnico ha fatto capire più volte come il problema della squadra sia anche mentale. Proprio al termine della sfida con la Juventus, Ringhio non ha nascosto che non vede l’ora che “finisca il mercato”. Parole per far capire che anche le voci di mercato hanno distratto gli azzurri. Nelle ultime due partite, però, il Napoli ha dimostrato di saper essere di nuovo una squadra. Di poter avere quella compattezza, quella voglia di aiutare i compagni e quel veleno che vuole Gattuso.