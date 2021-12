CORSPORT – Insigne al Toronto: guadagnerà ‘solo’ 700 mila euro in più

Lorenzo Insigne al Toronto, il club canadese vuole chiudere l’affare: in MLS lo stipendio netto sarebbe di 5,7 milioni di euro a stagione. Corriere dello Sport riporta le cifre dell’affare Insigne-Toronto, facendo capire che rispetto a quanto guadagna ora al Napoli la differenza non sarebbe enorme. Certo rispetto a quanto offerto da Aurelio De Laurentiis per il rinnovo di Insigne, ovvero 3,5 milioni di euro a stagione, il discorso cambia.

Insigne-Toronto: le cifre ‘reali’

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sull’ingaggio netto che percepirà l’attaccante napoletano al Toronto: “Un bel colpo rispetto alla proposta di rinnovo di De Laurentiis: quadriennale da 3,5 milioni annui. Ma non un tiraggiro considerando che lui, per firmare, ha chiesto 5 milioni. Il medesimo stipendio attuale; 700mila euro meno della base fissa di Toronto. 50 milioni di dollari lordi fino al 2027, al netto della tassazione canadese e di qualche bonus già incluso significherebbe un ingaggio annuo di 5,7 milioni di euro. Fermo restando i bonus aggiuntivi e i benefit, andrebbe a percepire in Canada 700mila euro in più rispetto a quanto richiesto al Napoli per rinnovare“.

Intanto Insigne è ancora a Napoli e con Fabian Ruiz è guarito dal Covid. Oggi il giocatore riprende la preparazione al Konami Center di Castel Volturno. Spalletti spera di poter contare su di lui per la sfida con la Juventus. Decisivo sarà il parare dei medici, ma non bisogna sottovalutare le strade del calciomercato, che potrebbero far partire Insigne prima del previsto. Un’ipotesi che resta remota, ma non impossibile.