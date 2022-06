Corriere del Mezzogiorno: Koulibaly rifiuta 4 milioni all’anno. De Laurentiis prepara il rilancio per il rinnovo

Il rinnovo di Kalidou Koulibaly è una delle priorità di Aurelio De Laurentiis. Il calciatore senegalese ha il contratto in scadenza nel giugno 2023 ed il Napoli non ha alcuna intenzione di vederlo partire a parametro zero tra dodici mesi. Come svela il Corriere del Mezzogiorno, l’ultima offerta formalizzata dal presidente partenopeo è di un ingaggio di 4 milioni di euro che con i bonus arriva a 4.5. Una cifra che il capitano del Senegal ha rifiutato.

Sullo sfondo ci sono le avances del Barcellona, del Chelsea e soprattutto della Juventus (la pista bianconera è una strada che Koulibaly non vuole percorrere per rispetto dei tifosi del Napoli). De Laurentiis non molla e presto farà pervenire un rilancio per il rinnovo di uno dei simboli degli ultimi dieci anni del Napoli.