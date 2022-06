Napoli, idea Marin. Dinamismo e personalità, piace anche al Milan: il costo

Con la retrocessione in Serie B, diversi calciatori lasceranno Cagliari per non veder svalutare ancor di più la propria quotazione. E’ il caso di Razvan Marin che ha provato fino all’ultimo a lottare per la permanenza in Serie A. Vero e proprio lottatore nel centrocampo, il rumeno piace al Milan ma anche il Napoli è sulle sue tracce. Il suo profilo è sempre piaciuto a Cristiano Giuntoli, di fatti già in passato lo fece seguire quando Marin giocava nell’Ajax.

Come appreso da AreaNapoli.it, chi si dicesse interessato potrebbe fare un tentativo in prestito (forse anche con diritto e non obbligo di riscatto) per una cifra complessiva non molto distante dai 10 milioni di euro. Il Napoli resta alla porta e potrebbe tentare l’affondo decisivo per il centrocampista classe 1996 di grande dinamismo e personalità.