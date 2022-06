Schira: “Il Napoli preferisce Ostigard a Lovato, ecco perché. Portieri? Scelte fatte”

Nicolò Schira, noto esperto di calciomercato, ha dato delle indicazioni sul mercato del Napoli ai microfoni di 1 Football Club, programma di Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio: “I tifosi del Napoli si dividono su Lovato: c’è avrebbe preferito lui ad Ostigard e chi pensa che il norvegese sia più forte? Sono giocatori diversi. Innanzitutto, Lovato è uno specialista della difesa a tre, mentre il Napoli gioca a quattro. Ostigard ha caratteristiche differenti, è più roccioso e forte fisicamente, ha anche più esperienza internazionale anche se parliamo sempre di un ragazzo giovane. E’ un nazionale, il Napoli lo ritiene più pronto. Ostigard è l’idea di Tuanzebe, in rosa, non quello di Koulibaly”.

A proposito dei portieri, invece, Schira ha dichiarato: “Il Napoli ha fatto una sua offerta ad Alex Meret, e se ad un ragazzo proponi 5 anni di contratto a 1,5 milioni a stagione, vuol dire che punti su lui come primo, non come secondo. Per il vice, invece, Giuntoli si è mosso da tempo per Sirigu, che si libera dal Genoa. L’accoppiata sarà questa”.

“Ospina? Chiede un rinnovo triennale da 3 milioni a stagione, contro i 2 più bonus che offre il Napoli. Più passano i giorni, più la situazione si complica”.