Sono pronte nuove restrizioni per Napoli e la Campania a causa del coronavirus, probabili zona rossa in alcune località.

La pandemia da coronavirus continua a farsi sentire pesantemente a Napoli ed in Campania per questo si studiano nuove restrizioni, si pensa ad una zona rosa in alcune località. Ecco quanto scrive Il Mattino:

Ma a tenere banco è la drammatica situazione della Campania, dove l’applicazione di nuove restrizioni appare inevitabile. C’è da decidere solo se si vorrà interessare l’intero territorio oppure lavorare sulle provincie, risparmiando quelle meno colpite. A preoccupare il governo è la tenuta del sistema sanitario (ieri altri 4065 contagi e 31 morti). Punto su cui si è peraltro consumata l’ennesima feroce polemica con il governatore Vincenzo De Luca che ieri sera, nel corso della riunione con cui il ministro Boccia ha messo tutti i governatori attorno a un tavolo per presentare le nuove risposte studiate (Covid Hotel e ospedali da campo), ha protestato contro le misure promosse dal governo. Insomma, il governatore ora si vede accerchiato e nella serata di ieri ha annunciato una stretta. Zone rosse nelle città campane a più alto numero di diffusione di contagi: rischiano Giugliano, Castellammare e Aversa. Chiusura di attività commerciali giudicate «non essenziali», controlli e posti di blocco anti-assembramento in particolare a Napoli dove ci saranno accessi contingentati in Piazza del Plebiscito, lungomare di via Partenope e, nel centro antico, piazza San Domenico Maggiore e largo San Giovanni Maggiore Pignatelli.