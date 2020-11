Repubblica – Deferimento Figc: “Possibili nuove sanzioni per il Napoli”

La procura Federale della Figc è pronta ad un deferimento del Napoli, questo potrebbe portare ulteriori sanzioni per club e tesserati.

Non si allenta la morsa intorno al Napoli che dopo aver perso il ricorso in Appello per il match Juve-Napoli, è pronto a subire anche un deferimento dalla Procura della Figc. Ma secondo quanto scrive Repubblica il provvedimento potrebbe anche portare un ulteriore giro di vite intorno alla società ed i suoi tesserati.

Sta per essere chiusa l’indagine sulle eventuali violazioni del protocollo sanitario da parte del club, avviata all’inizio di ottobre della Procura federale con una ispezione nella sede di Castel Volturno. Gli atti raccolti stanno per essere trasmessi alla commissione disciplinare e sembra molto probabile un deferimento. Il Napoli rischia dunque di subire altre sanzioni, che variano dalla multa alla penalizzazione in classifica, senza escludere l’inibizione per qualche tesserato azzurro.

Insomma il sistema sembra essere completamente contro il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Ad ogni passo scattano sanzioni su sanzioni, nonostante l’unica colpa della società sia stata quella di rispettare quanto gli era stato imposto dall’autorità sanitaria locale.