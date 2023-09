Garcia: “De Laurentiis Vuole la Champions Ogni Anno, Rrahmani è un Punto di Forza”

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, svela le aspettative del presidente De Laurentiis e parla della sua squadra alla vigilia della partita contro il Bologna.

CALCIO NAPOLI. Alla vigilia della sfida contro il Bologna, Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa dal Konami Training Center. L’allenatore del Napoli ha toccato diversi temi, dall’obiettivo di tornare ai tre punti in campionato alle aspettative del presidente De Laurentiis.

100 Partite e 100 Giorni a Napoli

“Me lo hanno detto, sono importanti i risultati di queste 99 partite, ma è più importante vincere la centesima. Sono contento di essere qui, guidare questa squadra, questo gruppo fantastico, col mio staff, siamo motivati e concentrati al 100% per domani”, ha esordito Garcia.

La Filosofia di Gioco e gli Ostacoli

“Un allenatore spera sempre di avere tutti a disposizione, ma non è possibile, c’è sempre qualche infortunato. Abbiamo dimostrato dall’inizio della stagione che siamo una squadra offensiva. Serve più efficacia anche difensiva”, ha spiegato l’allenatore.

Le Pressioni dell’Ambiente

“Ogni volta che incontro i tifosi in città mi incoraggiano, dicono che sono con me. Il pane quotidiano è importante, non siamo contenti di essere quinti e dobbiamo vincere”, ha detto Garcia.

Le Rotazioni e la Continuità

“Ho una rosa forte specie in attacco dove posso cambiare e tenere la qualità alta. La squadra deve essere in grado di tenere i suoi principi, pressing alto, palleggio, possesso palla, occasioni”, ha aggiunto Garcia.

Parole su Rrahmani e Anguissa

“Amir è uno dei nostri punti forti, è chiaro. Anguissa ha fatto buonissime cose finora, altre di un livello meno importante. Aspettiamo tutti le sue prestazioni”, ha detto Garcia.

Le Aspettative di De Laurentiis

“Cosa mi ha chiesto il presidente De Laurentiis? L’ho già detto all’inizio, un club come il Napoli deve essere ogni anno in Champions, dobbiamo finire tra i 4″, ha rivelato Garcia.

Preparazione per il Bologna

“Sono alcuni i cambi che immagina rispetto a Braga, ma la squadra non sarà stanca. Abbiamo come base il 4-3-3, ma con gli stessi 10 di movimento posso usare diversi moduli senza cambiare elementi”, ha concluso Garcia.

Con queste parole, Rudi Garcia ha delineato la strategia e gli obiettivi del Napoli per la prossima sfida contro il Bologna. Ora, la palla passa al campo: sarà interessante vedere come la squadra risponderà alle parole del suo allenatore.