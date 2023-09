SPORTMEDIASET- Bologna-Napoli, Garcia prepara il turnover: ipotesi panchina per Anguissa e Natan

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, sta valutando diverse opzioni per la formazione che affronterà il Bologna. Juan Jesus è favorito su Natan in difesa, mentre Lindstrom potrebbe essere la sorpresa in attacco.

CALCIO NAPOLI. Dopo aver archiviato la vittoria in Champions League contro il Braga, il Napoli è pronto a tornare in campo per la Serie A, dove affronterà il Bologna di Thiago Motta. Con 7 punti in 4 giornate, i partenopei sanno che una vittoria è fondamentale per mantenere il passo con le squadre di vertice.

Cambi in Vista

Secondo le analisi di Sportmediaset, Rudi Garcia sta ponderando alcune modifiche alla formazione. In attacco, il nuovo acquisto Lindstrom potrebbe insidiare la posizione di Matteo Politano. In difesa, invece, Juan Jesus sembra avere un leggero vantaggio su Natan per affiancare Ostigard al centro della retroguardia.

Problemi Fisici

Amir Rrahmani, difensore kosovaro del Napoli, è uscito anzitempo dal match di Champions League contro il Braga a causa di una lesione muscolare. Gli esami hanno confermato una lesione di basso grado al muscolo semimembranoso della coscia sinistra, costringendo Garcia a fare a meno di lui per almeno una settimana.

A centrocampo, molto dipenderà anche dalle condizioni psicofisiche di Frank Anguissa. La mezzala camerunense è l’unico in bilico per un posto nell’undici titolare in mediana, considerando inamovibili al momento sia Lobotka, sia Zielinski. Il suo principale sostituto però – Jens Cajuste – è ancora alle prese con qualche noia muscolare d ieri ha svolto l’ultimo allenamento differenziato, prima di sottoporsi a nuove indagini in mattinata per capire se poter essere reintegrato in gruppo. Occhio però alle soluzioni Elmas o Raspadori in mediana. Anche se, in tal caso, la squadra sarebbe un tantino sbilanciata

Anguissa: L’Uomo in Bilico

Frank Anguissa è l’unico elemento in bilico per un posto a centrocampo nell’undici titolare del Napoli che affronterà il Bologna. Con Lobotka e Zielinski considerati inamovibili, il camerunense potrebbe essere la chiave per dare equilibrio alla mediana azzurra.

Cajuste: L’Incertezza

Jens Cajuste, il principale sostituto di Anguissa, è ancora alle prese con problemi muscolari. L’ultimo allenamento differenziato e le successive indagini mediche saranno decisive per capire se potrà essere reintegrato in gruppo.

Altre Opzioni: Elmas e Raspadori

Se Cajuste dovesse essere indisponibile, le alternative potrebbero essere Elmas o Raspadori. Tuttavia, inserire uno dei due a centrocampo potrebbe sbilanciare la squadra, rendendo la scelta un azzardo tattico per Rudi Garcia.

Settimana Cruciale

Il Napoli affronterà tre partite di campionato nel giro di sette giorni, culminando con la supersfida di Champions League contro il Real Madrid. Questo periodo rappresenta una vera e propria prova del fuoco per Garcia e i suoi uomini, che dovranno dimostrare di poter competere su più fronti.

Le Scelte di Garcia

Nonostante le assenze e i dubbi di formazione, Garcia sembra intenzionato a dare fiducia ai suoi uomini di fiducia. Il tecnico francese dovrà fare i conti con una rosa ridotta, soprattutto in difesa, dove le opzioni sembrano essere limitate a Juan Jesus e Ostigard, supportati da Di Lorenzo e probabilmente Mario Rui sulle fasce.