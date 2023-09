Napoli, che sorriso per Natan: il brasiliano carico in allenamento. Filtra una notizia

Il difensore Natan apparso sorridente e concentrato durante l’allenamento a Castel Volturno. Possibile chance dal 1′ col Bologna.

CALCIO NAPOLI. Un Natan insolitamente sorridente quello apparso oggi a Castel Volturno durante l’allenamento del Napoli. Il difensore brasiliano, reduce dall’esordio contro il Braga in Champions League, sembra aver acquisito fiducia e motivazioni extra.

Gli scatti pubblicati dal club ritraggono un Natan visibilmente divertito e al contempo concentrato negli esercizi agli ordini di Garcia. La convocazione europea pare avergli dato quel boost necessario per ambientarsi al meglio.

Da castel Volturno filtra la notizia che potrebbe essere lui il prescelto da Garcia per sostituire l’infortunato Rrahmani nella delicata trasferta di Bologna. Natan scalpita per mettersi in mostra dal 1′ e le sensazioni che arrivano da Castel Volturno sono positive.

Il sorriso e la carica del brasiliano sono un segnale incoraggiante per il Napoli, che potrebbe aver trovato proprio nel giovane centrale il rinforzo giusto per una difesa apparsa fragile nell’ultimo periodo. La sfida del Dall’Ara dirà se la sua occasione è già arrivata.