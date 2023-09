Sky, Polizzi avverte il Napoli: “Bologna non sarà facile. Perplesso su Lindstrom”

Il giornalista Davide Polizzi non si fida del match tra Bologna e Napoli, esprimendo perplessità sulla gestione di Lindstrom da parte di Garcia.

CALCIO NAPOLI. Il giornalista di Sky Davide Polizzi, intervenuto a Radio Marte, ha messo in guardia il Napoli in vista della trasferta contro il Bologna: “Non sarà una gara semplice, nonostante la vittoria in Champions possa dare una mano”.

Secondo Polizzi la difesa azzurra presenta ancora problemi e servirà una prova solida per tornare ai 3 punti. Ma il giornalista si dice perplesso soprattutto sulla gestione di Lindstrom da parte di Garcia: “Mi aspettavo un minutaggio importante per il danese, pagato 25 milioni e con caratteristiche interessanti”.

In un momento di difficoltà realizzativa del Napoli, l’utilizzo di Lindstrom potrebbe essere una mossa utile secondo Polizzi. Che invita a non criticare troppo Kvaratskhelia, reduce da un inizio super nella passata stagione.

In vista di Bologna insomma c’è fiducia ma anche consapevolezza che non sarà una gara facile. Starà a Garcia sfruttare al meglio le risorse della rosa, compreso il talento finora poco utilizzato di Lindstrom.