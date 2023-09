Lindstrom, il talento da 25 milioni ignorato da Garcia

Nonostante i 25 milioni spesi, il talento danese Lindstrom sta trovando pochissimo spazio nel Napoli di Garcia: appena 15 minuti finora.

CALCIO NAPOLI. Jesper Lindstrom è costato al Napoli la bellezza di 25 milioni di euro durante il mercato estivo, rendendolo il colpo più oneroso degli azzurri. Nonostante questo, il talento danese sta trovando pochissimo spazio da quando è arrivato all’ombra del Vesuvio.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’allenatore Rudi Garcia finora gli ha concesso solo 15 minuti in campo, nel finale del match con la Lazio. Per il resto, Lindstrom è rimasto a guardare in panchina contro Genoa e Braga, con Kvaratskhelia sostituito da Zerbin ed Elmas.

Una situazione sorprendente, considerando l’investimento fatto dal Napoli e le potenzialità del giocatore. Nell’unico spezzone avuto, Lindstrom ha anche fallito un’ottima chance davanti alla porta.

Ora il danese spera di poter dare il suo contributo nelle prossime gare, a partire dalla trasferta di Bologna. Starà a Garcia dargli una chance e dimostrare di valere l’ingente spesa fatta in estate. Per ora, nonostante il prezzo del cartellino, il talento del Napoli resta confinato in panchina.