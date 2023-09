IL MATTINO: Anguissa a Rischio per Bologna: Il Fedelissimo di Garcia in affanno

Anguissa, il centrocampista del Napoli e pupillo di Rudi Garcia, potrebbe restare in panchina contro Bologna.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Anguissa, il centrocampista del Napoli e fedelissimo di Rudi Garcia, è in una situazione complicata. Dopo un infortunio a inizio agosto, il giocatore potrebbe restare in panchina nella prossima partita contro Bologna. Nonostante il forte legame con Garcia, che risale ai tempi in cui entrambi erano al Marsiglia, Anguissa sta attraversando un periodo difficile.

Infortunio e Preparazione Atletica

Il 4 agosto, Anguissa ha subito una distrazione di primo grado al muscolo del soleo della gamba destra. Questo infortunio lo ha costretto a fermarsi per quasi due settimane, compromettendo la sua preparazione atletica. Invece di allenarsi, ha dovuto sottoporsi a terapie, saltando più della metà della preparazione precampionato.

Una Condizione Fisica Preoccupante

La sua prestazione a Braga in Champions League ha sollevato ulteriori dubbi sulla sua condizione fisica. Era un’anima vagante in campo, lontana dall’Anguissa guerriero di qualche mese fa. Questo decadimento fisico potrebbe essere la chiave per comprendere le sue prestazioni sottotono.

Il Legame con Garcia

Nonostante le difficoltà, il legame tra Anguissa e Garcia rimane forte. Garcia ha sempre difeso il suo preparatore atletico, Paolo Rongoni, ma ora si trova di fronte a un dilemma. Anguissa è un elemento chiave per il Napoli, e la sua forma fisica potrebbe avere un impatto significativo sul rendimento della squadra.