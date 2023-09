Repubblica: Napoli, Garcia resta in sella ma a Bologna serve la svolta

Dopo la sofferta vittoria col Braga, Garcia avrà ancora fiducia ma il Napoli deve invertire la rotta negativa. A Bologna servono risposte.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli di Rudi Garcia ha portato a casa tre punti preziosi nella trasferta di Champions League contro il Braga, ma la prestazione della squadra continua a non convincere. Secondo quanto riporta Repubblica, il tecnico francese avrà ancora fiducia da De Laurentiis, ma nella sfida di campionato contro il Bologna servirà un deciso cambio di rotta.

Finora gli azzurri hanno mostrato evidenti limiti, sia in fase offensiva che difensiva, che Garcia non è riuscito a correggere. Contro i portoghesi si è vista una squadra fragile dietro e imprecisa in attacco, con i 3 punti arrivati grazie ad un autogol. Trend negativo già visto con Lazio e Genoa, le prove deludenti non hanno insegnato nulla.

A preoccupare è soprattutto la difesa, con 6 gol subiti in 5 gare e un reparto privo di Kim che concede troppo. Le scelte low cost di Ostigard e Juan Jesus al centro non convincono, e l’assenza di Rrahmani complica le cose. Servono risposte immediate da Osimhen e Kvaratskhelia, entrambi opachi nell’ultimo periodo.

La fiducia a Garcia resta, ma le chances di una rapida inversione di tendenza sembrano poche. A Bologna il tecnico si gioca una carta importante per il suo futuro napoletano. I tifosi si aspettano un cambio di passo deciso, altrimenti il progetto Garcia sarà da rivedere.

La stagione è solo all’inizio, c’è tempo per raddrizzarla. Ma è necessaria una svolta, in campo e nel gioco. Il Napoli vista finora ha pochi punti di forza. Tocca a Garcia trovare rapide contromosse.