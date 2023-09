Retroscena Lindstrom: il danese stava per entrare, ecco perché Garcia ha cambiato idea

Braga-Napoli: Lindstrom era pronto a fare il suo esordio in Champions League, ma all’ultimo Garcia ha deciso di non farlo entrare.

CALCIO NAPOLI. È il minuto 84 di Braga-Napoli, match valido per l’andata dei play-off di Champions League. Il Braga ha appena pareggiato con Bruma, così l’allenatore azzurro Garcia richiama Lindstrom: è il momento del suo esordio nella massima competizione europea. Il danese si prepara febbrilmente, è pronto a entrare in campo. Ma ecco il colpo di scena: il Napoli passa nuovamente in vantaggio con l’autogol di Niakaté propiziato dal cross di Zielinski.

A quel punto Garcia decide di cambiare le sue intenzioni iniziali: richiama Lindstrom e gli comunica di riaccomodarsi in panchina. Al suo posto, per il finale di gara, entrano Simeone e Natan. Lindstrom rimane quindi a secco di minuti nella sua prima convocazione in Champions con la maglia del Napoli.

Finora il percorso del danese è stato graduale: appena una ventina di minuti in campo contro la Lazio alla seconda giornata di campionato, poi tanta panchina. Un inserimento lento per apprendere i meccanismi del gioco di Garcia e conoscere i nuovi compagni. L’allenatore aspetta il momento giusto per lanciarlo dal primo minuto, così come sta facendo con Natan, gettato nella mischia solo per pochi scampoli di partita.

I tifosi del Napoli dovranno quindi pazientare ancora un po’ per vedere all’opera i volti nuovi arrivati nel calciomercato estivo. Ma Lindstrom scalpita, desideroso di dimostrare il suo valore anche in Champions League. L’esordio europeo è solo rimandato: il danese è pronto a prendersi la ribalta.