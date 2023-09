Retroscena Napoli, Thiago Motta poteva diventare l’erede di Spalletti

Secondo l’agente Alessandro Canovi, Thiago Motta era nella lista dei possibili successori di Spalletti al Napoli: i retroscena.

CALCIO NAPOLI. Thiago Motta, attuale allenatore del Bologna, in estate era stato accostato anche al Napoli come possibile sostituto di Luciano Spalletti. A rivelare i retroscena è l’agente del tecnico rossoblù, Alessandro Canovi, ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “De Laurentiis ha detto di avere una lista di 40 allenatori, in questa lista ci sarà stato anche Thiago Motta. Ma non abbiamo mai avuto contatti“.

Canovi ha spiegato che Motta non avrebbe avuto problemi ad accettare la panchina azzurra: “Arrivare dopo Spalletti non sarebbe stato facile per nessuno. Thiago è felice al Bologna e lo ha ribadito pubblicamente“. Poi su Napoli-Bologna: “I rossoblù hanno idee chiare e vogliono dare il massimo contro i campioni d’Italia“.

L’agente ha anche commentato le voci su un possibile rinnovo col Bologna: “Non abbiamo ancora indicazioni in tal senso. Quando ci sarà bisogno, interverrò io. Ma ora Thiago pensa solo alla sfida col Napoli”. Un retroscena interessante che conferma come Motta fosse una valida alternativa per la panchina azzurra. Ora però il tecnico è concentrato sulla delicata sfida contro la squadra di Garcia.