Osimhen: “MVP UEFA? Sono più felice per i tre punti! Il Napoli viene prima delle mie ambizioni”

Le parole del giocatore del Napoli, Victor Osimhen, dopo la vittoria degli azzurri con il Braga e la nomina di ‘Man of the match’.

Nell’ambito della serata trionfale del Napoli contro il Braga, il calciatore nigeriano, Victor Osimhen, ha condiviso le sue sensazioni riguardo alla partita e agli obiettivi futuri del club azzurro. Nonostante non abbia trovato il gol durante la gara, Osimhen ha brillato con una prestazione eccezionale, tanto da essere nominato “Man of the match” dalla UEFA. Il giocatore ha condiviso la sua gioia e determinazione in un’intervista esclusiva a SKY Sport.

“Mi sento bene, è bello essere il Man of The Match di una partita di Champions. La cosa più importante è aver conquistato 3 punti a Braga in una partita non facile, sono felice che ce l’abbiamo fatta”, ha dichiarato il bomber azzurro.

Osimhen ha poi condiviso i suoi obiettivi personali e come intende contribuire al successo della squadra: “Il mio obiettivo è cercare di aiutare la squadra a vincere le partite e se avrò l’occasione cercherò di segnare ogni volta che potrò, ma per me la cosa più importante è aiutare la squadra a raggiungere i propri risultati, questo è anche prima delle mie ambizioni. Poi, se mi capita l’occasione, ovviamente proverò anche a segnare”, ha sottolineato il giocatore nigeriano, che è una delle risorse preziose del club partenopeo.