KKN – Infortunio Rrahmani, a Napoli cresce l’apprensione: le ultime

Dopo l’uscita dal campo contro il Braga, sale la preoccupazione sulle condizioni di Rrahmani. Si teme un nuovo problema muscolare.

CALCIO NAPOLI. Cresce l’apprensione in casa Napoli per le condizioni di Amir Rrahmani, uscito per infortunio durante la partita di Champions League contro il Braga.

Il difensore kosovaro ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra dopo solo un quarto d’ora di gioco, costringendo Garcia al cambio con Ostigard.

Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, nell’ambiente partenopeo c’è preoccupazione, trattandosi del secondo problema muscolare per Rrahmani in questo inizio di stagione.

Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore con gli esami strumentali, ma appare improbabile un recupero lampo per la sfida col Bologna in campionato.

I tifosi del Napoli attendono con ansia aggiornamenti sulle condizioni del centrale, pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Garcia. La speranza è che non si tratti di uno stop lungo, per non perdere un altro titolare in questa fase delicata della stagione.