Libero attacca il Napoli: “Ecco l’immagine che inchioda Garcia”

Il quotidiano Libero critica aspramente le scelte tattiche di Garcia dopo Napoli-Braga, pubblicando una foto presa dai social.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli di Rudi Garcia finisce nel mirino delle critiche dopo la vittoria sofferta in Champions League contro il Braga. In particolare il quotidiano Libero commenta la serata delle italiane esaltando il pareggio dell’Inter e criticando aspramente il Napoli di Garcia.

“Garcia ha optato per un 6-3-1, parcheggiando il pullman davanti alla porta. Una strategia che non è piaciuta ai tifosi, abituati al Napoli ultra-offensivo di Spalletti” scrive Libero.

Il confronto con il recente passato è impietoso: “La tattica di Garcia ricorda una delle pensate migliori di José Mourinho: tutti in difesa a il “pullman” parcheggiato davanti alla porta. Una strategia che però non è piaciuta ai tifosi partenopei, dato che si tratta di un radicale cambio di prospettiva rispetto alla squadra di Luciano Spalletti.

Il Napoli che conquistò il terzo tricolore della sua storia era solito schierare ben otto calciatori sulla linea di centrocampo prima dell’inizio della partita. Una strategia, diventata simbolo della visione ultraoffensiva dell’allenatore toscano, che ormai sembra essere solo un lontano ricordo”.

SOLITO VELENO SUL NAPOLI

In realtà Libero ha utilizzato un’immagine che gira sui social dove di vedono sei giocatori in linea negli ultimi istanti della partita. Una fase di gioco immortalata da uno dei tanti heaters che affollano il mondo social, diventa pretesto per sputare veleno sugli azzurri. La foto viene utilizzata ad arte da Libero per attaccare le scelte del tecnico francese.