LDT- “Così non va bene. Capitava anche al Napoli di Savoldi e Krol”

I tifosi del Napoli scrivono riguardo ai recenti arbitraggi e al trattamento diseguale nei media tra le squadre del Nord e del Sud Italia.

CALCIO NAPOLI. LDT- Lettere dai tifosi. Alcuni tifosi del Napoli hanno scritto alla redazione di napolipiu.com sconvolti per i recenti arbitraggi e le solite differenze tra nord e sud.

Il Grido dei Tifosi del Napoli

“Non va bene Direttore. Purtroppo le ultime vicende calcistiche confermano ancora una volta la condizione di sottomissione cronica della classe giornalistica meridionale. Purtroppo, non è solo un problema calcistico perché tale grave manchevolezza si evidenzia anche a livello politico, economico e sociale. Non si è in grado di far valere le nostre ragioni e nemmeno siamo all’altezza di tutelare i pochi beni che il Nord non ci ha ancora sottratto.

Purtroppo, ritornando al calcio, abbiamo una squadra internazionale ma un apparato mediatico inadeguato a far valere le nostre innumerevoli ragioni. La Juventus travolge la Lazio per 3 a 1 ma la società romana attua il silenzio stampa per i dubbi scaturiti sulla prima rete bianconera.

A Milano l’Inter stende il Milan (5 a 1) col gioco e con le reti e in Lombardia c’è stato persino chi ha evidenziato le irregolarità sulla prima rete nerazzurra. Il Napoli non perde a Genova, non subisce la goleada come la Lazio e il Milan ma con una prova di carattere riesce a rimediare allo scandaloso arbitraggio di Fabbri e succede di tutto”.

Un Appello ai Media

“Come si può definire altrimenti la rimonta azzurra in una gara nella quale l’equilibrio del campo è stato spezzato da un gol irregolare al 40’? Come si può definire altrimenti la prova del Napoli dopo aver pareggiato una gara condizionata da un gol irregolare subito e da due macroscopici rigori negati? Pensi Direttore, cosa fanno i media italici in questo contesto. Lazio e Milan sono travolte da reti e dal gioco e i media italici si scatenano sul Napoli colpevole di aver pareggiato a Genova.

Noi abbiamo i capelli bianchi e siamo abituati a certe sortite giornalistiche in danno del Meridione. Sono iniziate prima del 1860 e dal 1861 in poi non sono mai state interrotte. Abbiamo i capelli bianchi e qualcuno fra noi li ha persi addirittura e siamo anche abituati all’assalto alla diligenza dei nostri media locali.

A Roma nessun giornalista romano ha chiesto le dimissioni di Sarri e a Milano si sono guardati bene dal chiedere le dimissioni di Pioli dopo la batosta del derby, ma a Napoli è successo di tutto. A Napoli, invece, non c’è stato un solo giornalista, o presunto tale, che non abbia esternato contro Garcia e la società azzurra.

Pensi Direttore che un addetto ai lavori ci ha fatto sapere che dalle nostre parti i giornalisti sono più preparati culturalmente. Noi abbiamo i capelli bianchi e le assicuriamo Direttore che ci accontenteremmo di una platea giornalistica di più bassa preparazione ma in grado di tutelare il proprio patrimonio locale come avviene a Milano e Torino.

Siamo stufi Direttore di questi esperti calcistici che dai giornali, tivvù ed altro dispensano lezioni di calcio e tattica con disinvoltura disarmante ai migliori allenatori del mondo. E non solo a Benitez o ad Ancelotti (trattati come allievi qualsiasi), ma molti di questi personaggi hanno impartito lezioni di gioco e tattica financo a Sarri e Spalletti”.

Arbitraggio: Due Pesi e Due Misure?

I tifosi del Napoli hanno poi aggiunto: “Basta dare uno sguardo al web per rendersene conto. Siamo peggio di una colonia Direttore. A Milano e Torino non avvengono queste sortite di esperti, o presunti tali. Nelle nostre tivvù locali invitiamo cronisti di Milano e Torino per farci denigrare ma da quelle parti fanno addirittura quadrato intorno alla disfatta del Milan di Pioli.

Pensi anche ai titoli accomodanti dei giornali sull’ennesimo flop del Milan in Coppa dei Campioni col Newcastle. Credete che nei palinsesti locali di Torino possano mai invitare Pistocchi o Ziliani a parlare della Juventus. Credete che a Torino possano invitare il Direttore di Napolipiu.com a parlare di Serie A? Queste sono cose che accadono solo in una colonia e non è storia recente. Capitava al Napoli di Jeppson e di Savoldi, al Napoli di Krol e ha raggiunto l’apice con le violenti critiche al Napoli di Maradona.

Pensi Direttore che all’indomani di Udinese – Napoli terminata 2 a 2, Maradona prese 3.5 su Il Mattino di Napoli. Si pensi agli sperticati elogi e voti stratosferici riservati a Ronaldo juventino per una punizione battuta e lo si paragoni al 3.5 ricevuto da Maradona, autore di un gol e dell’assist per il pareggio finale di Corradini in quel di Udine del 14 gennaio 1990.

Nel salutare ricordiamo, e ne siamo lieti di congratularci, che siete stato l’unico sito partenopeo a criticare lo scandaloso arbitraggio di Genova. D’altronde c’è anche poco di cui meravigliarsi, molti di questi critici sono gli stessi che al termine del campionato 2017 – 2018, con lo scudetto scippato al Napoli, se la presero con Sarri che non aveva saputo vincere a Firenze contro la Fiorentina e Mazzoleni“.

Distinti saluti.

Gennaro F., Gaetano P., Giuseppe E., Pasquale R., Luigi C., Antonio E.