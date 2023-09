SKY – Napoli-Frattesi, il retroscena: “Non firmare, vieni da noi!”, la chiamata di De Laurentiis

Il Napoli ha provato fino all’ultimo a soffiare Frattesi all’Inter: chiamate continue di De Laurentiis al giocatore.

CALCIO NAPOLI. Nonostante la trattativa avanzata tra Inter e Davide Frattesi, il Napoli ha provato fino all’ultimo a soffiare il centrocampista italiano ai nerazzurri. A svelare il retroscena di mercato ci ha pensato l’esperto Gianluca Di Marzio, rivelando le chiamate in extremis di Aurelio De Laurentiis al giocatore.

Secondo Di Marzio, nonostante Frattesi avesse già dato priorità all’Inter, il patron azzurro De Laurentiis non si è arreso e ha continuato a contattare telefonicamente sia il calciatore che il suo entourage nel tentativo di fargli cambiare idea: “De Laurentiis e Micheli chiamavano in continuazione l’agente del giocatore e Frattesi per dire: ‘Non firmate, venite da noi!'”.

Un pressing asfissiante portato avanti dal Napoli mentre Frattesi era già in sede con l’Inter per le firme. Un blitz che però non è andato a buon fine, con il giocatore che ha confermato la propria priorità ai nerazzurri. Resta la prova di forza del club azzurro, che ha lottato fino all’ultimo pur di assicurarsi uno dei migliori prospetti italiani.

Oltre al Napoli, anche Juventus, Roma e Milan avevano sondato Frattesi, ma senza la forza economica per pareggiare l’offerta dell’Inter. Gli azzurri ci hanno provato con insistenza, ma alla fine hanno dovuto alzare bandiera bianca: il giocatore poi vestirà nerazzurro. Rimane il rammarico per non essere riusciti a chiudere quella che sarebbe stata un’operazione di prospettiva.