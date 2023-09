Italia, Raspadori batte Frattesi: è lui il bomber degli ultimi 18 mesi

Raspadori batte Frattesi nella classifica dei top bomber dell’Italia. Da compagni al Sassuolo a protagonisti in Nazionale.

In un periodo di alti e bassi per la Nazionale Italiana, due nomi emergono come i top bomber degli ultimi 18 mesi: Giacomo Raspadori e Davide Frattesi. Entrambi ex compagni di squadra al Sassuolo, ora militano in due dei club più prestigiosi d’Italia, Napoli e Inter.

Raspadori, il Bomber Numero Uno

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport è attualmente in cima alla lista dei marcatori italiani con quattro gol all’attivo. La sua ultima apparizione come centravanti è stata nella recente partita contro l’Ucraina, una scelta tattica fatta dall’allenatore Luciano Spalletti che ha pagato dividendi.

Frattesi, l’Inseguitore

Dietro a Raspadori c’è Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter. Con una doppietta contro l’Ucraina, Frattesi ha portato il suo totale a tre gol per la Nazionale. Il suo primo gol è arrivato contro l’Olanda nella Nations League a giugno.

La Lotta Continua

Mentre Raspadori mantiene un leggero vantaggio, Frattesi non è molto indietro. Entrambi i giocatori hanno mostrato la loro abilità di trovare il fondo della rete quando conta di più, e con le qualificazioni europee in vista, ogni gol sarà cruciale.

Raspadori e Frattesi

In un periodo in cui l’Italia ha bisogno di eroi in attacco, Raspadori e Frattesi stanno rispondendo alla chiamata. Con solo un gol di differenza tra i due, la lotta per essere il top bomber della Nazionale è aperta. Sarà interessante vedere come questa rivalità amichevole si sviluppa nei prossimi mesi.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa entusiasmante corsa al titolo di top bomber dell’Italia!