Napoli, Garcia prepara il 4-3-2-1, il tecnico vara il tridente dei sogni

CALCIO NAPOLI. Il Napoli di Rudi Garcia si appresta a sorprendere tutti con un attacco inedito che fa già sognare i tifosi. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’allenatore francese starebbe pensando di varare un 4-3-2-1 per esaltare al massimo il tridente Lindstrom-Osimhen-Kvaratskhelia.

Con l’innesto del talentuoso danese, acquistato in estate dall’Eintracht Francoforte, l’imprevedibilità del reparto offensivo azzurro è destinata a salire vertiginosamente. Sia Lindstrom che Kvaratskhelia sono in grado di agire su entrambe le fasce e di accentrarsi, mandando in confusione le difese avversarie.

In mezzo tornerà a splendere Victor Osimhen, finalizzatore principe, favorito dai continui triangoli nello stretto creati dai due esterni. Un tridente di qualità assoluta che non può che far sognare i tifosi del Napoli.

Garcia sembra avere le idee chiare e già dalla sfida col Genoa potrebbe inaugurare il nuovo 4-3-2-1 ultraoffensivo. Un modulo studiato per esaltare al massimo le caratteristiche dei 3 tenori del reparto avanzato azzurro.