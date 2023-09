Ostigard su Kvaratskhelia: “È un top player, si ripeterà, è bello averlo con noi a Napoli”.

Il difensore del Napoli Ostigard elogia il compagno Kvaratskhelia: “Vedrete farà grandi cose anche quest’anno”.

Ultime notizie Napoli – Il difensore del Napoli, Leo Ostigard, ha rilasciato dichiarazioni al termine di Norvegia-Georgia spendendo parole al miele per il compagno di squadra Khvicha Kvaratskhelia.

Ostigard su Kvaratskhelia: “Un Top Player”

“Kvaratskhelia è un top player, senza dubbio,” ha detto Ostigard. “Lo scorso anno è stato tra i migliori in Serie A e ha ancora un lungo cammino davanti a sé. È un privilegio averlo con noi a Napoli.”

Un Momento Divertente in Campo

Ostigard ha anche rivelato un momento leggero tra i due durante la partita. “Abbiamo avuto una piccola rivalità amichevole quando ho bloccato uno dei suoi tiri. Non era molto contento di quello,” ha detto Ostigard, ridendo. “Ma alla fine del giorno, siamo buoni amici e non vedo l’ora di tornare a Napoli e affrontare i prossimi match importanti come compagni di squadra.”

Aspettative Alte per i Prossimi Match

Entrambi i giocatori sono concentrati sul futuro e Ostigard è ottimista. “Abbiamo partite importanti che ci aspettano e Kvaratskhelia ha un ruolo ben definito nella squadra. Sarà emozionante vedere cosa possiamo fare insieme,” ha concluso il difensore norvegese.

Ostigard non solo elogia il suo compagno di squadra ma anche sottolinea l’importanza dei prossimi impegni del Napoli. Il duo è chiaramente pronto a dare il massimo per la squadra e i tifosi possono aspettarsi grandi cose da loro in futuro.