Genoa-Napoli: Garcia Prepara Tre Sorprese nella Formazione, Occhi su Lindstrom e Cajuste

Rudi Garcia sta pianificando alcune mosse inaspettate per la prossima partita del Napoli contro il Genoa, pronti Lindstrom e Cajuste.

Il Napoli è pronto a tornare in azione in Serie A, e la prossima sfida è contro il Genoa. Mentre i tifosi sono ansiosi di vedere la squadra in campo, Rudi Garcia sta ponderando alcune scelte di formazione che potrebbero sorprendere molti. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il tecnico del Napoli sta considerando diverse opzioni interessanti.

Garcia Pensa a Natan

Una delle sorprese potrebbe essere Natan. Il giovane talento è sulla lista di Garcia per un possibile ruolo da titolare, e potrebbe essere la chiave per sbloccare la difesa del Genoa.

Raspadori in Pole Position

Con l’infortunio di Politano, Giacomo Raspadori ha una grande opportunità di partire titolare. Il suo stile di gioco potrebbe essere cruciale per creare spazi e opportunità di gol.

Mario Rui Torna in Difesa

Un altro ritorno atteso è quello di Mario Rui. Dopo aver superato alcuni problemi fisici, il difensore è pronto a riprendersi il suo posto sulla fascia sinistra.

Lindstrom e Cajuste: Le Nuove Opzioni

Ma le sorprese non finiscono qui. Lindstrom e Cajuste sono entrambi in lizza per un posto da titolare. Entrambi i giocatori offrono versatilità e potrebbero essere le carte vincenti di Garcia per questa partita.

In conclusione, la partita contro il Genoa potrebbe essere l’occasione per vedere alcune nuove facce nella formazione titolare del Napoli. Con diverse opzioni a disposizione, Garcia ha l’opportunità di mescolare le carte e presentare una squadra imprevedibile.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla formazione e non perdete la partita di questo weekend!