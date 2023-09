Garcia prepara due novità per la Sfida Contro il Genoa

Lindstrom è pronto a prendere il suo posto nel tridente del Napoli. Ma Rudi Garcia prepara anche un’altra sorpresa.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI– Con Matteo Politano certo di saltare la prossima partita del Napoli contro il Genoa, tutti gli occhi sono puntati su chi lo sostituirà. Secondo il Corriere dello Sport, il primo sulla lista è il danese Lindstrom. Versatile e adattabile, Lindstrom ha dimostrato di poter giocare sia a destra che a sinistra nel tridente offensivo. E non è tutto: ha anche l’abilità di agire come trequartista, come visto nei 45 minuti giocati con la Danimarca contro la Finlandia.

Lindstrom sembra avere tutte le carte in regola per essere la scelta giusta. È stato il primo nazionale a rientrare in squadra e ha lavorato costantemente da lunedì. Ma la novità potrebbe non fermarsi a lui. Rudi Garcia sta considerando seriamente di far tornare Mario Rui come titolare sulla fascia sinistra. Dopo aver superato alcuni problemi fisici, il calciatore è tornato in forma e sembra pronto a riprendersi il suo ruolo.

In sintesi, la partita di sabato sera contro il Genoa potrebbe vedere alcune novità interessanti nella formazione del Napoli. Con Lindstrom e Mario Rui in grande forma, Garcia ha diverse opzioni per rinfrescare la sua squadra e affrontare una sfida che si preannuncia emozionante.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla formazione del Napoli e non perdete la partita di sabato sera!