La cavalcata trionfale del Napoli nella stagione 2022-2023: un viaggio tra cronache, aneddoti e interviste 13 puntata

Napolipiu.com vi ripropone la fantastica cavalcata azzurra. Il trionfo azzurro a puntate nel torneo 2022 – 2023, con cronache, aneddoti, interviste ecc.

Giornata 22 del 12 febbraio 2023

Bologna – Monza 0 – 1 Zufferli di San Pietro al Natisone (UD) Empoli – Spezia** 2 – 2 Giua di Sassari Hellas Verona – Salernitana*** 1 – 0 Valeri di Roma Juventus – Fiorentina 1 – 0 Fabbri di Ravenna Lazio – Atalanta** 0 – 2 Orsato di Montecchio Maggiore (VI) Lecce – Roma** 1 – 1 Aureliano di Bologna Milan – Torino* 1 – 0 Ayroldi di Molfetta (BA) Napoli – Cremonese 3 – 0 Massimi di Termoli (CB) Sampdoria – Inter*** 0 – 0 Maresca di Napoli Udinese – Sassuolo 2 – 2 Pezzuto di Lecce

*Giocata il 10 febbraio 2023.

**Giocate l’11 febbraio 2023.

***Giocate il 13 febbraio 2023.

Il Napoli supera la Cremonese con le reti di Kvaratskhelia al 22’, Osimhen al 65’ e Elmas all’80’. Ai partenopei manca anche un calcio di rigore per fallo di Ferrari su Kvaratskhelia al 45’ e la superiorità numerica dal 51’. Brutto il fallo di Vasquez su Lozano non sanzionato disciplinarmente. Per il giocatore lombardo già ammonito sarebbe bastato anche la semplice ammonizione.

Vince la Juventus con una rete di Rabiot al 34’ ma sull’esito della gara manca il secondo cartellino giallo per Bonaventura al 65’ (fallo su Rabiot).

Pareggia la Roma a Lecce ma la partita è condizionata dalla mancata espulsione di Strefezza al 56’. Il giocatore pugliese, già ammonito al 15’ per fallo di mani, è autore di un duro intervento su Matic che inspiegabilmente Aureliano non punisce col cartellino giallo.

Giornata 23 del 19 febbraio 2023

Atalanta – Lecce 1 – 2 Piccinini di Forlì Fiorentina – Empoli 1 – 1 Prontera di Tricase (LE) Inter – Udinese** 3 – 1 Dionisi di L’Aquila Monza – Milan** 0 – 1 Rapuano di Rimini Roma – Hellas Verona 1 – 0 Sozza di Segrate (MI) Salernitana – Lazio 0 – 2 Abisso di palermo Sampdoria – Bologna** 1 – 2 Irrati di Firenze Sassuolo – Napoli* 0 – 2 Colombo di Como Spezia – Juventus 0 – 2 La Penna di roma Torino – Cremonese*** 2 – 2 Camplone di Pescara

*Giocata il 17 febbraio 2023.

**Giocate il 18 febbraio 2023.

***Giocata il 20 febbraio 2023.

La giornata è abbastanza tranquilla; solo qualche sbavatura arbitrale. Vincono Inter, Milan, Juventus e Napoli. I partenopei senza affanni vincono a Sassuolo con le reti Kvaratskhelia (12’), e di Osimhen al 32’.

