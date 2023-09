Napoli Senza Anguissa a Gennaio: Il Camerun si Qualifica per la Coppa d’Africa, Tocca a Cajuste

Zambo Anguissa sarà assente dal Napoli a gennaio 2024 per partecipare alla Coppa d’Africa con il Camerun. Tocca a Cajuste.

Ultime notizie Nazionali – È ufficiale: Zambo Anguissa non sarà disponibile per il Napoli nel mese di gennaio 2024. Il centrocampista parteciperà alla Coppa d’Africa con la nazionale del Camerun, che si è qualificata battendo il Burundi 3-0. Questa notizia arriva come un ulteriore colpo per il Napoli, che dovrà fare a meno anche di Victor Osimhen, già qualificato con la Nigeria.

Il Camerun si Qualifica

Il Camerun ha assicurato la sua partecipazione alla Coppa d’Africa con una vittoria per 3-0 sul Burundi. Anguissa ha giocato tutti i 90 minuti, dimostrando di essere uno dei migliori in campo. Con questa vittoria, il Camerun si unisce alla lista delle squadre che parteciperanno al torneo a gennaio 2024.

Impatto sul Napoli

L’assenza di Anguissa rappresenta un problema per il Napoli, soprattutto in un periodo cruciale della stagione. Il giocatore non sarà disponibile per la Supercoppa italiana, dove il Napoli affronterà la Fiorentina. La vincente di questa partita sfiderà poi la vincente tra Inter e Lazio.

Tocca a Cajuste

In assenza di Anguissa, il compito di sostituirlo toccherà a Cajuste. Il mediano, noto per la sua forza fisica e buona tecnica, è ottimista sul suo futuro con la squadra azzurra. “L’inizio è stato difficile, ma sono in una città fantastica e la concorrenza mi stimola. Sono pronto a dare il meglio di me,” ha dichiarato Cajuste in un’intervista recente.