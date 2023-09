Anguissa trascina il Camerun, 3-0 al Burundi decisivo per la Coppa d’Africa

Il centrocampista del Napoli Anguissa protagonista nel 3-0 del Camerun sul Burundi. Un successo chiave verso la qualificazione alla Coppa d’Africa.

CALCIO NAPOLI. Frank Anguissa ancora una volta protagonista con la maglia della sua Nazionale. Il centrocampista del Napoli è stato in campo per tutti i 90 minuti nella vittoria per 3-0 del Camerun contro il Burundi, match valido per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2023.

Un successo di fondamentale importanza per gli uomini di Song, che balzano al primo posto del girone con 7 punti, staccando proprio il Burundi fermo a 4. Anguissa si è reso ancora una volta protagonista di una prova più che sufficiente, risultando come sempre fondamentale in mediana.

La vittoria consente al Camerun di guardare con maggiore fiducia alla qualificazione alla prossima Coppa d’Africa. Una buona notizia per Anguissa, che tornerà a Napoli con il morale alto in vista della sfida di sabato contro il Genoa.

Il centrocampista azzurro, reduci da prestazioni superlative in Serie A, è ormai un punto fermo sia per il Camerun che per il Napoli di Spalletti. Le sue qualità saranno determinanti per gli obiettivi di entrambe le squadre.