Biglietti Genoa-Napoli: tutte le info per l’acquisto dei tagliandi del settore ospiti

Tutte le info per acquistare i biglietti per la sfida della quarta giornata di Serie A tra Genoa e Napoli, in programma il 16 settembre.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – La SSC Napoli ha aperto la vendita dei biglietti per la partita di Serie A tra Genoa e Napoli, che si terrà il 16 settembre 2023, alle ore 20:45, presso lo stadio Ferraris di Genova. La vendita dei biglietti per il Settore Ospiti è suddivisa in due fasi:

Prima Fase (11 settembre 2023 – 13 settembre 2023): Durante questo periodo, i biglietti saranno disponibili esclusivamente per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alle gare casalinghe del Napoli per la stagione 2023/24. La vendita in questa fase inizia il 11 settembre 2023 alle ore 12:00 e termina il 13 settembre 2023 alle ore 12:00.

Seconda Fase (13 settembre 2023 – 15 settembre 2023): A partire dalle ore 14:00 del 13 settembre 2023 fino alle ore 19:00 del 15 settembre 2023, i biglietti saranno disponibili anche per i possessori della fidelity card del Napoli, indipendentemente dalla sottoscrizione di un abbonamento.

È importante notare che i biglietti potranno essere acquistati esclusivamente online, tramite il sito web di Vivaticket.

Prezzi: Il costo dei biglietti per il Settore Ospiti è di € 35,00 a tagliando. Si prega di tenere presente che, in conformità alla normativa vigente, non saranno disponibili biglietti per il Settore Ospiti il giorno della partita. La SSC Napoli incoraggia i propri tifosi a consultare le informazioni sulla sicurezza, che includono le procedure di accesso, i parcheggi e il regolamento d’uso dello stadio, al fine di garantire un’esperienza sicura e piacevole durante l’evento.