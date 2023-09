L’ex azzurro Savino: “Garcia ha bisogno di tempo. Siete troppo impegnati a strafare nei giudizi”

L’ex difensore del Napoli, Alberto Savino, si è soffermato sull’inizio di stagione degli azzurri e sulle critiche al tecnico Rudi Garcia.

“Ho visto un Napoli ancora in difficoltà fisiche, è durato 50 minuti con la Lazio, deve riuscire a fare quanto fatto nei primi 40′ per almeno 70-80 minuti per tornare ai suoi livelli. Stanno meglio sicuramente l’Inter ed il Milan in questo inizio. Non è facile mettersi a posto ora con tutte queste trasferte, al di là delle nazionali e ora subito tre trasferte di fila con tante ore di viaggio, poco riposo e pochi allenamenti”.

Poi si è soffermato su Elmas e si è rivolto a coloro che hanno già criticato l’operato del tecnico Rudi Garcia dichiarando:

“Elmas? Si ritaglierà il suo spazio subito dopo la sosta, forse già col Genoa. In questo momento sta bene fisicamente e va sfruttato proprio chi sta meglio. Noto però la voglia da parte di tutti di strafare nei giudizi, nelle sentenze, di dire cose fortissime, ma ora c’è bisogno che Garcia abbia tempo per lavorare, i giocatori di trovare la condizione giusta per esprimere i loro valori. Nelle prime uscite il tecnico ha dato priorità a chi aveva più minuti, Kvaratskhelia poi lo toglie per il calo ma anche per evitare infortuni perché non si era allenato con continuità. Evitare infortuni in questa fase è un’altra necessità”.