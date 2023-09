Napoli, Lindstrom è pronto: Garcia pensa a lui per aumentare imprevedibilità

Jesper Lindstrom è l’intrigo di Garcia per aumentare la pericolosità del Napoli: il danese potrebbe presto debuttare dal 1′ nel tridente offensivo.

CALCIO NAPOLI. In vista della ripresa del campionato, Rudi Garcia sta pensando di lanciare l’intrigante Jesper Lindstrom dal primo minuto. Il nuovo acquisto del Napoli, arrivato dall’Eintracht Francoforte, potrebbe così fare presto il suo debutto da titolare con la maglia azzurra.

Dopo le buone prestazioni offerte con la Danimarca durante la sosta per le nazionali, il danese sembra già pronto ad aumentare la pericolosità dell’attacco partenopeo. Lindstrom garantirebbe quella capacità di muoversi tra le linee e quel dinamismo che mancano ad un tridente “statico” come quello formato da Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Garcia in conferenza stampa ha speso parole di elogio per il nuovo acquisto, definendolo già più pronto di altri innesti come Cajuste e Natan. L’allenatore francese potrebbe così concedergli una maglia da titolare nel match contro il Genoa o in Champions League con il Braga.

Lindstrom scalpita per mostrare le sue qualità al “Maradona“. Il suo impatto sarà decisivo per aumentare la pericolosità e l’imprevedibilità della fase offensiva del Napoli.