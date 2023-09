Classifica Senza Errori Arbitrali IV giornata: Napoli ancora penalizzato

Classifica Senza Errori Arbitrali: IV Giornata di serie A 2023-2024 Mette in Luce Disfunzioni del VAR e Decisioni Controversie.

Disastro arbitri nel campionato italico di calcio. Scandalo a Marassi e silenzio stampa laziale dopo le fatiche di Maresca a Torino. Ma questo è il torneo dove pure quando mancano le immagini, e certezza, diventa regolare il primo gol juventino e non ci sono dubbi sulla regolarità della prima rete subita dal Napoli.

Ora ci hanno fatto sapere pure che se il pallone non è in gioco, De Winter può spingere deliberatamente l’avversario per fornire indisturbato l’assist a Bani.

Ora nel calcio all’incontrario sappiamo pure che a gioco fermo (prima di un corner o di una rimessa laterale) contro l’avversario si può compiere ogni sorta d’infrazione e restare addirittura impuniti come è successo a Genova con Fabbri e Marini (al VAR).

Ma questo è il campionato che il VAR interviene per decretare rigori al Milan (vedi col Torino e la Roma) e non interviene per farci vedere quanto succede in area interista (vedi i clamorosi rigori negati al Cagliari e alla Fiorentina). Ma questo è il campionato all’incontrario ove due macroscopici calci di rigore da assegnare al Napoli si trasformano in un mezzo rigorino fra cronache e moviole fatte cu ‘a pummarola ‘ncoppa.

Resta discutibile l’operato di Maresca, e Irrati, a Torino ma quanto accaduto al Napoli a Genova con Fabbri e Marini è sconcertante. Non solo un gol irregolare subito ma sono addirittura 2, non uno, i rigori macroscopici che sono stati negati ai partenopei.

Il mani di Bani e il fallo su Osimhen erano invedibili ma sono sfuggiti a Fabbri e Marini al VAR. Proprio in virtù di quanto accaduto a Genova appare inverosimile ed inspiegabile l’accanimento mediatico nostrano contro il tecnico Garcia al termine di una gara che il Napoli, seppure sotto tono, avrebbe stravinto con un arbitraggio appena sufficiente.

Ma dove sta scritto che devi sempre essere al top e giocare magistralmente per vincere una gara di calcio? Quali magie calcistiche si vedono altrove? Fosse capitato alla Juventus o al Milan un arbitraggio del genere avremmo ascoltato ben altre sinfonie da quelle latitudini. Per una norma, non una regola, del vantaggio non applicata in favore del Milan qualche anno fa (Milan – Spezia), l’arbitro Serra è praticamente sparito dai radar arbitrali. Qui da noi, in perfetto stile coloniale, è ripartito il revival contro il tecnico e la società.

Stravince l’Inter contro il Milan ma la goleada nerazzurra si apre con una rete irregolare di Mkhitaryan preceduta da un doppio fallo sui giocatori rossoneri. Tralasciando il contatto fra Thuram e Thiaw ma il fallo di Dumfries ai danni di Theo Hernandez a pallone lontano era da sanzionare.

Classifica Senza Errori Arbitrali IV giornata seria A 2023-2024

La IV giornata del campionato italiano di calcio 2023-2024 è stata segnata da una serie di errori arbitrali e decisioni VAR discutibili. Ecco la classifica senza errori arbitrali:

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Diff. Inter 12 Inter 12 Juventus 10 Juventus 9 -1 Milan 9 Napoli 9 +2 Lecce 8 Lecce 8 Fiorentina 7 Torino 8 +1 Frosinone 7 Bologna 7 +2 Napoli 7 Fiorentina 7 Torino 7 Frosinone 7 Verona 7 Milan 7 -2 Atalanta 6 Verona 7 Bologna 5 Atalanta 6 Genoa 4 Lazio 4 +1 Monza 4 Monza 4 Roma 4 Salernitana 4 +2 Lazio 3 Roma 3 -1 Sassuolo 3 Sassuolo 3 Udinese 3 Udinese 3 Cagliari 2 Cagliari 2 Salernitana 2 Genoa 1 -3 Empoli 0 Empoli 0

