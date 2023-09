Garcia e il “martedì nero” post Genoa: giorni difficili per il tecnico tra voci e incertezze

Secondo il Corriere dello Sport, Rudi Garcia ha vissuto un “martedì nero” dopo il pareggio col Genoa, con giornate complicate tra analisi video e voci sul suo futuro.

CALCIO NAPOLI. Il pareggio last-minute del Napoli sul campo del Genoa ha lasciato strascichi importanti in casa azzurra, in particolare per quanto riguarda la posizione del tecnico Rudi Garcia. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il francese ha vissuto un “martedì nero” nei giorni successivi alla sfida di Marassi.

Dopo il 2-2 maturato al 95′ che ha frenato la rincorsa del Napoli, Garcia ha passato una domenica a riguardare la partita in tv, per poi dedicare l’intera giornata di lunedì ad una lunga analisi video con il suo staff. Il martedì, però, è stato il giorno più complicato, con il tecnico che ha avvertito “quel senso d’inquietudine che s’avverte ovunque”, come scrive il quotidiano.

Sono giornate intense per Garcia, con le voci sul suo futuro che si rincorrono. In molti indicano le prossime tre gare, contro Braga, Bologna e Udinese, come fondamentali per il destino del francese sulla panchina azzurra. Serve una reazione immediata per scacciare i fantasmi.

Il pareggio del Ferraris ha lasciato scorie importanti e riacceso dubbi sul lavoro dell’ex Lille e Roma. Ora Garcia è chiamato ad isolate la squadra da queste tensioni ed invertire subito la rotta, a partire dall’esordio in Champions League in Portogallo.

Il “martedì nero” è alle spalle, ma il tecnico sa bene che non può concedersi altri passi falsi. Il suo Napoli deve tornare a correre e convincere, per mettere a tacere le voci sul suo conto. La sfida col Braga può essere l’occasione giusta per voltare pagina definitivamente e ripartire con il piede giusto.