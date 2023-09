Ritardo a Braga: La UEFA Mette Sotto la Lente il Napoli. Ecco Cosa È Davvero Successo

Il Napoli arriva a Braga con un ritardo di tre ore, causando la posticipazione della conferenza stampa. La UEFA potrebbe chiedere spiegazioni.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli ha vissuto una giornata convulsa ieri, arrivando a Braga con un ritardo di ben tre ore rispetto alla tabella di marcia prevista dalla UEFA. Questo ritardo ha portato a posticipare la conferenza stampa di Rudi Garcia e Mario Rui, che è iniziata alle 22:30, un orario decisamente insolito per le conferenze pre-partita delle competizioni europee.

Le Cause del Ritardo

Secondo il Corriere della Sera, la giornata degli azzurri è iniziata con l’allenamento di rifinitura a Castel Volturno. Tuttavia, il decollo dell’aereo charter da Milano a Capodichino ha subito un ritardo significativo. A complicare ulteriormente le cose, gli slot aeroportuali erano già occupati, costringendo la squadra a posticipare la partenza per il Portogallo e, di conseguenza, la conferenza stampa.

La UEFA Chiederà Spiegazioni

Il ritardo non è passato inosservato, e fonti indicano che la UEFA potrebbe chiedere spiegazioni al Napoli per questo contrattempo. “Si è fatta attendere la squadra arrivata a Braga con tre ore di ritardo per un disguido del volo charter di cui certamente la UEFA chiederà conto,” riporta il Corriere della Sera.

Cosa Significa per il Napoli?

In un momento in cui ogni dettaglio conta, soprattutto in competizioni come la Champions League, un ritardo come questo potrebbe avere ripercussioni. Resta da vedere come la UEFA gestirà questa situazione considerando che non è mai stata “dolce” con il Napoli, basti pensare agli arbitraggi della doppia sfida dei quarti contro il Milan che ancora oggi gridano vendetta!