Napoli cerca riscatto in Champions, Mario Rui: “Siamo carichi per la sfida con il Braga”

Il Napoli dopo il pari col Genoa cerca riscatto in Champions contro il Braga. Mario Rui non fa drammi: “Non è un momento difficile, vogliamo solo continuità”.

CHAMPIONS LEAGUE– Chiamato al riscatto dopo il deludente pareggio contro il Genoa, il Napoli domani sera affronta il Braga nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. Gli azzurri cercano di ripartire con il piglio giusto in Europa per dimenticare il mezzo passo falso in campionato.

La squadra affronterà il Braga domani alle ore 21 all’Estádio Municipal de Braga. Saranno mille i tifosi del Napoli presenti per spingere gli azzurri alla vittoria e riprendere con vigore la marcia in Champions League, che nella scorsa edizione si è fermata ai quarti di finale contro il Milan.

Bruma Stuzzica Kvaratskhelia

A rendere il clima ancora più elettrico alla vigilia del match è stato Bruma, esterno d’attacco del Braga, che ha “avvisato” e stuzzicato Kvaratskhelia: “Deve stare attento se vuole vincere.”

Nessuna Ricognizione sul Campo

Solo l’allenatore Garcia e il difensore Mario Rui sono stati presenti all’Estádio Municipal de Braga per una ricognizione. La squadra, invece, si è diretta direttamente in albergo, probabilmente a causa del ritardo accumulato nel viaggio.

Mario Rui: “Le Squadre Ci Temono di Più”

“Non credo che siamo cambiati, piuttosto le squadre avversarie ci temono di più dopo lo scorso anno e arrivano alle sfide ancora più preparate rispetto al passato. Ci conoscono meglio. Credo che sia esagerato tutto questo pessimismo che c’è intorno alla squadra. Speriamo di battere il Braga per riportare un po’ di serenità nell’ambiente”.

Mario Rui: “Vogliamo vincere”

Mario Rui aggiunge: “Non è un momento difficile, parliamo di due partite che non sono andate come ci aspettavamo. Non siamo semplicemente riusciti a dare continuità a quello che abbiamo fatto nelle prime due giornate. Ora, però, dobbiamo pensare solo alla Champions League. Siamo carichi per la sfida con il Braga”.