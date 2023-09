Il Milan parte in salita: solo un pari con il Newcastle, occasione sprecata da Leao

Un pareggio deludente per il Milan di Stefano Pioli al debutto stagionale in Champions League contro il Newcastle.

Nella serata di debutto stagionale in Champions League, il Milan non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 contro il Newcastle. Nonostante un primo tempo di dominio assoluto dei rossoneri di Pioli, con pochissimi rischi corsi in difesa, l’incapacità di capitalizzare le opportunità create ha portato alla mancata vittoria.

Nel secondo tempo, nonostante alcuni tentativi di sfondare la solida difesa avversaria, il Milan è stato costretto a lasciare il campo senza la tanto sperata vittoria. La prestazione di Tonali e dei suoi compagni nel difendere la porta è stata notevole, ottenendo un punto che può risultare prezioso in un gruppo altamente competitivo.

Tuttavia, il momento più significativo della partita è stato quando Rafael Leao ha sprecato una chiara occasione per segnare il gol della vittoria. Insomma una partita cruciale per Pioli e il Milan, che cercavano di riscattarsi dopo il derby perso con l’Inter. Inoltre, la squadra ha subito un ulteriore colpo con l’uscita per infortunio di Maignan a soli 10 minuti dalla fine della partita, a causa di un problema al flessore.