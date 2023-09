Pedullà su Garcia: “Ha Tempo, Ma Non Tantissimo. Ecco Cosa Deve Fare”

Alfredo Pedullà ha parlato del momento del Napoli soffermandosi su Rudi Garcia, secondo il giornalista il tecnico ha poco tempo per dimostrare il suo valore.

CALCIO NAPOLI. Nel suo editoriale del martedì notte su Sportitalia, il noto giornalista Alfredo Pedullà ha dedicato un ampio spazio a Rudi Garcia, l’allenatore del Napoli. Secondo Pedullà, Garcia dovrebbe mostrare più umiltà e rispetto nel suo nuovo incarico, soprattutto considerando la storia e i successi del club.

Pedullà Mette Garcia Sotto la Lente

Pedullà suggerisce che Garcia dovrebbe adottare un approccio più umile e rispettoso, specialmente quando si tratta di gestire i giocatori come Kvaratskhelia. “Quando ti presenti in un posto nuovo dove hanno vinto, sarebbe bello utilizzare gli scarpini da ginnastica e non quelli con i tacchetti,” afferma Pedullà.

Le Scelte Tattiche Sotto Esame

Il giornalista critica anche alcune delle decisioni tattiche di Garcia, come la sostituzione di Kvaratskhelia a pochi minuti dalla fine del match. “Magari ci sta meno che entri Zerbin piuttosto che Simeone o Lindstrom,” osserva Pedullà, sottolineando che Garcia deve fare attenzione a non perdere il rispetto dello spogliatoio.

Tempo Limitato, Decisioni Cruciali

“Rudi ha tempo, ma non tantissimo,” avverte Pedullà, aggiungendo che l’allenatore non dovrebbe sprecare tempo imponendo un regime troppo rigido. Pedullà conclude il suo editoriale con un monito: “Sostituire Spalletti con Garcia è come pensare di trascorrere un ottimo weekend in un decoroso ‘B&B’ piuttosto che in un cinque stelle. Diamogli tempo, a patto che cancelli la presunzione.“